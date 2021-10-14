Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam şartları soğuyan havayla zorlaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam şartları soğuyan havayla zorlaştı

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam şartları soğuyan havayla zorlaştı

VELIKA Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa şehri yakınlarında, ormanlık alanlarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan 300'den fazla göçmen, havanın soğumasıyla oldukça zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

VELIKA Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa şehri yakınlarında, ormanlık alanlarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan 300'den fazla göçmen, havanın soğumasıyla oldukça zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Çoğunluğu Afgan göçmenler, Bihac'taki Borici Kampı'na gitmeyi reddederken Hırvatistan sınırı yakınlarında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda Batı Avrupa ülkelerine gitme hayallerinin gerçekleşmesini bekliyor.

Afgan Abdulah, üç aydır bu çadırlarda kaldığını ifade ederek "İtalya ya da Belçika'ya gitmek istiyorum. Ailem Afganistan'da kaldı. Avrupa'da akrabalarım var. Burada günler çok zor geçiyor." dedi.

Bir diğer göçmen Adi de havaların soğumasıyla şartların ağırlaşacağını belirterek "Hiçbir şeyimiz yok, yerde yatıyoruz. Kıyafetlerimizden yatak yapıyoruz. Bu kampta kadın ve çocuklar da var." diye konuştu.

Zehra ise eşi ve kızıyla çadırda kaldığını vurgulayarak "Hayırseverlerin getirdiği yemeklerle karnımızı doyuruyoruz. Banyomuz, tuvaletimiz yok. Aramızda torunuyla kalan bir nine de var. Kızı sınırı geçmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te adeta sıkışıp kalan binlerce göçmen, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'a, oradan da nihai hedefleri olan gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmak istiyor.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Nihal Yalçın Demet Akalın Zeynep Bastık Tarkan
Spor Abdullah Avcı Ozan Tufan Caner Erkin Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Emine Erdoğan Ekrem İmamoğlu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam şartları soğuyan havayla zorlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:26:01. #1.12#