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Bosna Hersek'te "Doğu Türkistan" sergisi açıldı

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Bosna Hersek'te

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliğince fotoğraf sergisi açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliğince fotoğraf sergisi açıldı.

Başkentteki tarihi Başçarşı Meydanında Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) desteğiyle açılan sergide Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekilirken, Saraybosnalılar da orada yaşananlar konusunda bilgilendirildi.

Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ile Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası ise bu yıl 9-11 Ekim'de Bosna Hersek'te düzenlenecek.

Bosna Hersek'te Doğu Türkistan sergisi açıldı

Bosna Hersek'te Doğu Türkistan sergisi açıldı

Bosna Hersek'te Doğu Türkistan sergisi açıldı

Bosna Hersek'te Doğu Türkistan sergisi açıldı

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bosna Hersek'te 'Doğu Türkistan' sergisi açıldı - Haberler
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