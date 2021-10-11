Son dakika haberleri | Boşanmak istemeyen koca pompalı tüfek ile dehşet saçtı...O anlar kameralara yansıdı

ADIYAMAN (İHA) - Boşanmak istemeyen koca pompalı tüfek ile dehşet saçtı...O anlar kameralara yansıdı

Ağır yaralanan kadın, 1 gün önce kocasından şikayetçi oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da kendisinden boşanmak isteyen karısını kovalayan koca, eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Yaşanan dehşet anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerindeki boş arazide 2 çocuk babası Mesut E., iddialara göre kendisinden boşanmak isteyen eşi Ayten E., ile arasında tartışma çıktı. Cadde ortasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mesut E., yanında getirdiği pompalı tüfeği eşi Ayten E'ye doğrulttu. Bu esnada korku ve paniğe kapılan Ayten E., kocası Mesut E'den kaçmaya başladı. 2 Çocuk annesi olan eşi Ayten E'yi boş arazi içerisine kadar kovalayan Mesut E., burada tüfeği ateşlemeye başladı. 5 El ateş eden Mesut E., eşinin kanlar içerisinde yere yığılması sonrası olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan dehşet anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Mesut E., pompalı tüfekle kayıplara karışırken vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayten E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayten E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu vücuduna çok sayıda saçma isabet ettiği öğrenildi.

Bir gün önce kocasından şikayetçi olup karakola gitmiş

Kocası tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle kovalanan ve boş arazi içerisinde vurularak ağır yaralanan Ayten E'nin 1 gün önce yine eşi Mesut E., ile tartışarak kavga ettiği iddia edildi. Ayten E'nin 1gün önce yaşadığı kavga sonrası polis ekiplerini arayarak yardım istediği belirtildi. Ayten E'nin çağırdığı polis ekipleri tarafından alındığı ve kocası Mesut E'den şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Ayten E'yi vurarak olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.