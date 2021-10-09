Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü Osmaniye'de avukatlık bürosunda buluştuğu eşi tarafından darp edilen kadın, yaşam mücadelesini kaybetti Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi Osmaniye'de boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi...

OSMANİYE (İHA) - Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü

Osmaniye'de avukatlık bürosunda buluştuğu eşi tarafından darp edilen kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi

OSMANİYE - Osmaniye'de boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi genç kadın avukatlık bürosunda karşılaştığı eşi tarafından dövülerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay 29 Eylül tarihinde yaşandı. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Goncagül eşiyle boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra kadının eşi İbrahim Goncagül gelerek yaşanılan tartışma üzerine eşini darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kadın, önce ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'e sevk edildi. 10 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Meltem Goncagül, hayatını kaybetti. Eşini darp ederek ölümüne sebep olan İbrahim Goncagül ise olayın ardından polis tarafından göz altına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün telef ettiği keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik

Talihsiz kadın, kurt sürüsünün telef ettiği keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik

 Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü

 Eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü

Eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Üner Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 12:56:30. #1.12#