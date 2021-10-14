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Bornovalı gençlere ilk kısa film deneyimi

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Bornovalı gençlere ilk kısa film deneyimi

Bugüne kadar çeşitli türlerde yüzlerce kısa filme imza atan Bornova Belediyesi Djital Film Atölyesi'nin (BBFO) 2021-2022 dönemi Kısa Film Yapımı kursları için kayıtlar başladı.

BBFO'da yeni dönem

'İlk Kısa Filmini Nasıl Yaparsın?' başlığı ile verilen eğitimlerden yararlanmak isteyen 17 yaş üzeri Bornovalılar için son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 olacak.

Gençlere sinemayı sevdirmek ve geleceğin sinemacılarına yol göstermek amacıyla hizmet veren Bornova Belediyesi Dijital Film Atölyesi'nde uzman eğitmenler ve profesyonel ekipmanlarla katılımcılara dijital film yapma deneyimi kazandırılacak. Kısa film yapımı konusunda daha önce deneyimi olmamış ama bu konuya meraklı katılımcılar için, teorik ve pratik içeriğe sahip olarak verilecek eğitimler Kasım ayında başlayacak ve 8 hafta sürecek.

İşi mutfağında öğrenecekler

Kursiyerler film işinin mutfağına girerek ekip çalışması gerektiren film yapımı sürecinde proje geliştirme, görüntü, ses, kurgu alanlarında görev alma fırsatı bulacak. Ön prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamalarında deneyim kazanarak kendi kısa film projelerini hayata geçire bilecek. Kısa Film yapımı ile ilgili deneyimlerin elde edildiği atölye çalışmalarında çekimleri tamamlan filmler, ikinci dönem sonunda düzenlenen bir organizasyonla sinemaseverler ile buluşacak.

Kursların ücretsiz olarak düzenlendiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova Belediye olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Genç yetenekleri keşfederek onlara tecrübe kazandırmak için elimizden gelen desteği veriyoruz.

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