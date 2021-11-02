Bornovalı çiftçilere toprak analizi eğitimi

İZMİR (Bültenler) - 12 kırsal mahalleye ve birçok coğrafi tescilli tarım ürününe ev sahipliği yapan Bornova'da tarımsal üretim kapasitesini arttırmaya yönelik eğitim düzenlendi. Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen eğitimde topraktan doğru analiz örneği almak ve verileri analiz edebilmek için yapılması gerekenler anlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Yüksek Ziraat Mühendisi Ayşen Duman'ın sunum yaptığı etkinliğe katılan çiftçiler, bilimsel veriler ışığında modern tarımsal üretim tekniklerini kullanmayı öğrendiler.

Üreticilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek

Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimi desteklemek üzere düzenlediği teorik eğitimin ardından başlatılan uygulama kapsamında Bornovalı çiftçiler kendi arazilerinden aldıkları toprak örnek örneklerini analiz edilmek üzere muhtarlıklara teslim edecekler. Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personelleri tarafından hazırlanacak olan analiz raporlarına göre belediyenin ziraat mühendisleri başvuran tüm çiftçilerin arazilerinde alan araştırması yaparak uygun ürünün modern yöntemlerle üretilebilmesi için danışmanlık hizmeti sağlayacak. Öte yandan ihtiyaç doğrultusunda çiftçilere ilaçlama, aşılama ve budama gibi hizmetler de ücretsiz olarak sunulacak.

Başkan İduğ: "Çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" sloganıyla tarımsal üretim alanında başlattığı atılımın Türkiye'nin geleceği için oldukça anlamlı olduğunu dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İklim değişikliği ve ekonomik gerekçelerle tarımsal üretim azalıyor. Tarımsal üretimin önemini her geçen gün daha fazla görüyoruz. Yerel yönetim olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediye, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışarak çiftçileri desteklemeye ve tarımsal üretimi arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özellikle eğitim ve danışmanlık alanlarında yeni projeler ve kampanyalar düzenleyerek Bornovalı çiftçilere toprağı daha verimli kullanmaları konusunda yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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