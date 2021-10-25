Bornova'da yüz yüze kurslar başladı

Hobi ve Beceri Edindirme kurslarında kış dönemi başladı

Geçen yıl internet üzerinden verilen eğitimler yeni dönemde pandemi tedbirlerine bağlı olarak yüz yüze şeklinde gerçekleşiyor. El sanatları, görsel sanatlar ve müzikdallarında verilen eğitimler, belediyeye ait 9 ayrı merkezde ve 17 farklı branşta gerçekleşiyor.

Bornova Belediyesi'nin her dönem yoğun ilgiyle karşılanan kültür ve sanat alanında düzenlediği kurslar, vatandaşların zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri ve yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor. Çocuk ve yetişkin kategorilerinde gerçekleşen eğitimlerden 2021-2022 kış döneminde 1363 kişi yararlanıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen dersler pandemi kuralları çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılıyor.

9 ayrı noktada 17 farklı branş

Her yaştan Bornovalının yararlanabileceği kurslarda bu dönem bağlama, gitar, piyano, keman, klarnet, bale, vurmalı çalgılar, kanun, fotoğrafçılık, zumba, el sanatları, satranç, resim, seramik ve halk oyunları dalları ile kadın ve çocuk koroları da yer alıyor. Eğitimler, Merkez de bulunan Hobi ve Beceri Edindirme Kursları Merkezi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Naldöken Kültür Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, Doğanlar Aysel Bayraktar Kültür Merkezi, Şehit Kara Pilot Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri ve Cumhuriyet Evi olmak üzere 9 farklı noktada veriliyor.

Sanatın ve eğitimin her zaman destekçisiyiz

Hayata geçirdiği projeler ve yapılan çalışmalarla Bornova'nın eğitimde marka kent olarak öne çıktığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Dijital Sınıf ve BELGEM ile gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlıyoruz. Yıl boyunca 2 dönem halinde gerçekleştirdiğimiz Hobi ve Beceri Edindirme kurslarımız ile de her yaştan Bornovalının hayatına dokunuyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online olarak devam ettirdiğimiz kurslarımızı bu yıl tedbirler alarak yüz yüze vermeye başladık. Sanatın ve eğitimin her zaman destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Her dönem olduğu gibi kurs sonunda kursiyerler, kurs eğiticileri eşliğinde branşlara göre sezon kapanış sergisi ve konserler gerçekleştirecek.

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