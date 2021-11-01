Bornova'da yerinden yönetim dönemi

Çamdibi'nde bulunan Bornova Belediyesi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içindeki kapalı pazaryerini gezen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, hem vatandaş hem de esnafla bol bol sohbet etti, iyi alışverişler diledi. Pazaryeri ile ilgili eksikleri tespit edip, talepleri dinleyen İduğ, daha sağlıklı koşularda alışveriş için gerekli olan çalışmaların kısa sürede yapılacağını söyledi. Yapımı süren yeni ofisininin inşaatını inceleyip pazaryeri bölgesinde sokak sokak gezerek vatandaşlarla ve esnafla biraraya gelen Başkan Mustafa İduğ, mahalle kahvesinde oturup çay da içti.

Sorunları yerinde tespit ederek çözmenin önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Gücümüzü bize bu görevi veren Bornovalılardan alıyoruz. Sık sık yaptığımız mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla biraraya gelip neler yapabileceğimize birlikte karar veriyoruz. Yerinden yönetim anlayışımızla Bornovamızı hep birlikte büyütüyoruz" diye konuştu.

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