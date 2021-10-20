Bornova'da gün muhtarların günü

Başkan İduğ: "Sizler kılcal damarlarımızsınız"

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile siyasi partilerin temsilcileri Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki kahvaltıda muhtarlarla buluştu. Başkan İduğ, Bornovayı "Kılcal damarlarımız" dediği muhtarlarla birlikte geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 17 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk koyma töreni ile başladı. Buradaki törenin ardından Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 45 muhtarla birlikte kısa bir süre önce Bornova İletişim Merkezi'ne geçerek İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçedeki ve kentteki kurumlarla entegre şekilde çalışan merkezin işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Muhtarlar Günü Etkinleri, Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, siyasi partilerin ilçe başkanları başta olmak üzere Bornova protokolünün de yerini aldığı kahvaltı ile devam etti.

İletişim merkezini anlattı

Muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, demokrasilerde birlikte yönetimin hakim olması gerektiğini ifade ederek, "Kılcal damarlarımız ve yerinde yönetimin en önemli paydaşı olarak gördüğümüz muhtarlar bizler için değerli. Kendileri ile işbirliği içinde görev yapmaktan onur duyuyorum. Bu çerçevede sorun ve talepleri iki dakikada kayıt alıp, 48 saatte çözüme kavuşmasını sağlayacağımız İletişim Merkezimiz muhtarlarımızla sayesinde daha verimli şekilde çalışacak" diye konuştu.

Yol sorununu çözeceğiz

Bornova Belediyesi olarak en çok sorunları ile karşılaştıklarını hatırlatan Başkan İduğ, "Bu bugünden değil, çok uzun yıllar öncesinden gelen bir sorun. Bunu ancak Bornova'nın geleceğine yatırım yaparak çözebiliriz. Borçsuz bir belediye olarak beton santralimizi kurduk. Asfalt üretim tesisini de yakında hizmete açıyoruz. 1100 km yola sahip ilçemizde yol sorununu çözeceğiz. Her ay 360 TL olarak verdiğimiz maddi desteği meclisimizin kararı ile 500 TL'ye çıkaracağımız muhtarlarımızla birlikte Bornovamızı çok daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

Her şeyimizsiniz

Tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Bornova Kaymakamı Fatih Genel, "Muhtarlar bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Yani herşeyimiz. Kapımız ve telefonlarımız günün 24 saati sizlere açık. Farklı görüşlere sahip olsak bile Hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Bu birlikteliğimiz her zaman devam etsin" diye konuştu.

Vatandaşın sözcüsüyüz

Bornovalı Muhtarlar adına konuşan Çiçekli Muhtarı ve Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler ise seçilerek göreve gelen muhtarların vatandaşın sözcüsü olduğunu belirterek, Bornova'daki tüm kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

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