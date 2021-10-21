Bornova'da dostluk kazandı

BORNOVA, İZMİR (Bültenler) - İduğ ve Batur'dan birer gol

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşma eşitlikle sona ererken centilmence geçen mücadele sonrası dostluk mesajları verildi.

Bornova Belediyesi ile Konak Belediyesi dostluk maçında buluştu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un meclis üyelerinin yer aldığı takımlarının başında kaptan olarak sahaya çıktığı mücadelede, Foça'nın Genç Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de konuk oyuncu olarak Konak Belediyesi'nin formasını giydi.

Golü torununa hediye etti

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, takımını 1-0 öne geçirdiği maçta yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından oyundan çıkma zorunda kalırken, attığı golü, maçı tribünde ailesi birlikte izleyen torunu Ateş'e hediye etti.

İlçe başkanları da izledi

Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur'un da bir gol attığı maç 5-5'lik eşitlikle sonuçlandı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün üç gol atarak hattrick yaptığı mücadelede, İduğ ve Batur'un topun başına geçtiği seri penaltı atışları sonucunda da eşitlik bozulmadı. Her iki başkanın dostluk mesajları verdiği karşılaşmada, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da antrenör olarak saha kenarında takımlarına hem taktik hem de moral verdi.

Moral ve motivasyon oldu

Her iki takım oyuncuları maç sonrası Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi Müzesi'ndeki yemekte maçın özetini izleyip değerlendirmelerde bulunurken Başkan İduğ ile Başkan Batur, karşılaşmanın rövanşını Konak'ta oynamak üzere sözleşti. İki başkan da İzmir'e hizmet yolunda belediyeler arasındaki dayanışmanın önemini dikkat çekerek, centilmenlik içinde geçen maçın kendilerine moral ve motivasyon olduğunu söyledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri