Bora: 'Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla yürüyoruz' - Haberler
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Bora: "Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla yürüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bora:

SAMSUN (İHA) – YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti ilkesiyle çalışmalarını sürdüren YEDAŞ, periyodik olarak gerçekleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini gerçekleştirdi. Genel Müdür Hasan Yasir Bora'nın da katıldığı 87 ekip, hizmet verilen 5 ilde iş sağlığı ve güvenliği denetlemeleri yaptı. Sahada yapılan çalışma esnasında saha ekiplerinin eksiksiz, kusursuz ve İSG hassasiyetini sürekli ön planda tutarak çalıştıkları tespit edildi. Çalışanlara ikramlarda bulunarak şirket olarak çok değerli oldukları kendilerine hatırlatıldı. YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi ise olası iş kazalarının önüne geçilmesi ve iş güvenliği bilincinin artırılması adına kurum içinde çeşitli eğitimlerin yanı sıra İSG farkındalık etkinliklerinin de devam edeceğini söyledi.

"Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla yürüyoruz"

Yapılan denetimler ile ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Şirket olarak iş güvenliği birinci önceliğimizdir. Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Çalışanlarımızı risklerden uzak tutmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Denetimlerde İSG konusunda çalışanlarımızın öncelikle kendilerine, daha sonra da ekip arkadaşlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği hatırlatıldı. Çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte büyük bir aileyiz. Alanında uzman eğitimcilerimizin verdiği düzenli eğitimlerle ve sahada yaptığımız anlık denetimlerle İSG kültürümüzü kalıcı davranış haline getirmeyi hedefliyoruz. Sıfır iş kazası hedefini birlikte başaracağız" diye konuştu. - SAMSUN

Bora: Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla yürüyoruz

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