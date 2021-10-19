Son günlerde Shiba Coin, Ankr Coin ve Hamster Coin gibi kripto para ailesi üyelerinden Boost Coin'de trend haline geldi. CoinMarketCap'te #3117 ile sıralanan Boost Coin anlık 1.22 TL değerindedir. Peki, En güncel Boost Coin (BOOST) fiyatı, piyasa değeri, işlem hacmi, grafikler ve verileri ile Boost Coin (BOOST) nedir? Boost Coin ne kadar, kaç TL? Boost Coin yorum ve grafiği! detayları haberimizde...

BOOST COİN (BOOST) NEDİR?

Boost coin, merkezi olmayan borsalar, çiftlikler ve NFT'ler gibi son teknoloji ürünü ürünlerden oluşacak Boost Ekosisteminin yerel simgesidir.

BOOST COİN (BOOST) NE KADAR, KAÇ TL?

Boost Coin son 24 saatteki 17.20% artış ile ₺1.22 değerindedir. (16.40)

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺1,224,751,964 ( +17.03% )

₺1,224,751,964 ( +17.03% ) 24 saatlik hacmi: ₺6,758,102 ( +18.84% )

BOOST COİN (BOOST) GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

BOOST COİN (BOOST) 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

BOOST COİN (BOOST) 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

Haberler.com - Gündem