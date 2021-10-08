Boncuklu tabancayla soygun yapan şüpheliler yakalandı

Çekmeköy, Kirazlıdere Mahallesi, Burçak sokak üzerinde bulunan bir markette 5 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda saat 21.30 sıralarında iki kişi içeri girdi. Rafların arasında dolaşırken yüzlerine maske takan iki kişi, içerde bulunan çalışanlar G.C., D.Ö. ve E.B.'yi silah ve bıçak göstererek etkisiz hale getirdi. Kasaya yönelen şüpheliler 15 bin lirayı alarak olay yerinden yaya olarak ayrıldı.

MARKETİN KAMERALARI BOZUKMUŞ

KULLANDIKLARI SİLAH OYUNCAK ÇIKTI