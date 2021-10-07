Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a inen Kuveyt Havayolları'na ait uçak kentten ayrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a inen Kuveyt Havayolları'na ait uçak kentten ayrıldı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a inen Kuveyt Havayolları'na ait uçak kentten ayrıldı

Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inen Kuveyt Havayolları'na ait yolcu uçağı, kontrollerinin ardından Kuveyt'e hareket etti.

TRABZON (AA) - Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inen Kuveyt Havayolları'na ait yolcu uçağı, kontrollerinin ardından Kuveyt'e hareket etti.

Kuveyt Havayolları genel merkezine, bir uçağa bomba konulduğuna dair yapılan ihbar sonrası indiği Trabzon Havalimanı'nda pist dışına çıkarılan uçak ve yolculara ait bagajlarda detaylı arama çalışması tamamlandı.

Arama işlemlerinin ardından aprona çekilen uçağa yakıt işlemlerinin tamamlanmasıyla Kuveyt'e gidecek yolcuların bagajları yerleştirildi.

İşlemlerin ardından CZR314 sefer sayılı uçak, Kuveyt'e gidecek yolcularıyla Trabzon'dan ayrıldı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba atan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Son Dakika | Ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba atan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk
Magazin Mustafa Keser İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ahmet Nur Çebi Muslera Mesut Özil
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bomba ihbarı nedeniyle Trabzon'a inen Kuveyt Havayolları'na ait uçak kentten ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:44:37. #1.11#