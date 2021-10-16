Bolvadin'de trafik ve asayiş denetimi - Haberler
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Bolvadin'de trafik ve asayiş denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bolvadin'de trafik ve asayiş denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karayolunda sürücülere yönelik denetim yaptı. Bolvadin-Çay, Bolvadin-Emirdağ karayolları ve belde, köy bağlantı yollarında yapılan trafik ve yol denetimlerinde araçlardaki belge ve korona virüs tedbirleri denetlendi. Jandarma trafik tim komutanlığı ve asayiş personellerinin katıldığı uygulamada, ekipler İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda karayolunda denetimlerini kontrolü yaparak, eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de trafik ve asayiş denetimi

Bolvadin'de trafik ve asayiş denetimi

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