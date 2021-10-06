Bolvadin'de öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi
Bolvadin'de öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.
Bolvadin'de öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.
Bolvadin Alkasan İlkokulu'nda 220 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde jandarma ekipleri öğrencilere trafik konusunda detaylı bilgiler verdi. Emniyet kemerinin de önemine dikkat çekildiği eğitimde, karşıdan karşıya geçme kuralları, yolda yürüme kuralları, servis araçlarına binme inme kuralları, araç içerisinde hareket tarzları ve bisiklete binme kuralları konularında öğrenciler bilgilendirildi. Eğitimin sonunda öğrenciler merak ettiklerini jandarma ekiplerine sordu.