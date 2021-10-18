Bölüm Başkanı-Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi 30-09-2021

Hemşirelik Bölümü "Bölüm Başkanı-Öğrenci Buluşması" 30/09/2021 tarihinde Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tülin YILDIZ ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile gerçekleştirildi. Buluşmada Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tülin YILDIZ, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı beklentileri, Hemşirelik Bölümü akreditasyon süreci, ders süreçleri, uzaktan ve yüzyüze eğitim süreçleri hakkında bilgilendirmeler yaparak öğrencilerden görüş ve öneriler alındı.

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