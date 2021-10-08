Inven Global, Dünya Şampiyonası'nda bizi temsil eden Galatasaray Esports orta koridoru Onur Can "Bolulu" Demirol ile bir röportaj gerçekleştirdi. Biz de bu merak edilen soruları sizler için Türkçeye çevirdik!

Keyifli okumalar!

IG: Bu sezon liginizi tamamen domine ettiniz. Dünya Şampiyonası sahnesinde de daha büyük bir rekabete odaklanmak için takımınız neler yapıyor?

Bolulu: Takımda herkes bireysel olarak gerçekten iyi olsa da asıl konu birlikte nasıl çalıştığımız ve birbirimizle nasıl etkileşimde olduğumuz. Oynadığımız ilk andan şu ana kadar her zaman geliştik. Küçük de olsa her zaman gelişme kaydettik ve hatalarımızı düzeltmeye çalıştık.

Herkesin ortak bir amacı, iyi bir tavrı ve iyi bir iş ahlakı var. Biz sadece iyi çalışıyoruz. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Sanırım kişiliklerimiz de birlikte iyi çalıştı. Oyun içi liderimiz de var ve bu da yolunda gidiyor. Koçumuz Irean da başarılı olmamız için harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Takımın ilerlemesinde her zaman %100'lük bir katkısı var.

IG: Ekibinizin ilginç bir deneyim karışımı var. Zergsting ve Crazy gibi oyuncular sizden biraz daha fazla deneyime sahip, ancak daha önce uluslararası deneyime sahip olan tek kişi sizsiniz. Şu anda takıma en çok kimin rehberlik ettiğini düşünüyorsunuz?

Bolulu: Bu takımda büyük bir söz hakkım olduğunu ve oyunu nasıl oynamak istediğimi takıma uygulatabileceğimi hissediyorum. Bunun daha çok deneyimle ilgili olduğunu düşünmüyorum, bence birlikte gerçekten iyi çalışıyoruz. ve dürüst olmak gerekirse, uluslararası sahnelere gittiğimde, her zaman pişmanlık duydum ve performansımdan memnun olmadım. Son Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi.

Belki oyun tarzım kendi ligimizi ezmeye yetiyordu ama uluslararası sahnelere geldiğimizde şampiyon havuzum ve oyun tarzım yeterli değildi. Ama geçen yıldan sonra, bu uluslararası deneyimden çok şey öğrendiğimi ve geliştiğimi hissettim. Bir oyuncu olarak büyüdüm ve dürüst olmak gerekirse, insanlar benden daha uzun süre oynamış olsa da onlardan daha fazla deneyime sahip olduğumu hissediyorum.

IG: TCL bölgesinin ilerleyişi hakkında ne hissediyorsunuz? Geçen yılla aynı mı? En büyük değişiklikler neler?

Bolulu: Bence bu bir bölge olarak gelişmekle ilgili değil. Bence bu kadro çok iyi bir araya geldi. Ancak Türkiye'nin daha önce olduğu gibi her zaman sadece iki yabancı oyuncu almak yerine, daha genç ve daha genç yeteneklere ve daha genç oyunculara daha fazla ilgi ve yatırım yaptığını ve tam Türk kadroları oluşturduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türk oyuncular ve bölge bu anlamda büyüyor. Türk oyuncular daha iyi.

Genelde, üç Türk oyuncunuz vardı ve sonra gerçekten iyi yabancılar aldınız ve onlar sadece taşıdılar. Ama şimdi, herkesin katkıda bulunduğunu hissediyorum. Bu anlamda, geçen yıldan bu yana çok geliştiğimizi düşünüyorum. Geçen yıla bakarsanız, KaKAO ve SnowFlower gibi yabancılarınız olduğunda KaKAO tek başına taşıyordu ve sadece oyunu kendi etrafında oynamak istedi. Evet, işe yarıyor. Ama şimdi daha planlı bir takım olarak oynuyoruz. ve birlikte oynayan insanlar daha iyi iletişim kurar. Bu anlamda, bence şu anda eskisinden daha iyi bir takımız.

IG: Geçen yıl Armut'la beraber oynadınız. Armut'un bir oyuncu olarak nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz?

Bolulu: Dürüst olmak gerekirse kendisi inanılmaz bir çıkış yakaladı. Bence geçen yılki muhteşem performansından sonra sadece ileri gitmeye devam etti. Kendini geliştirmeye sürekli devam ediyor ve onun adına çok mutluyum. Açık konuşmak gerekirse herkesi smurflüyor. Onun adına çok mutluyum ve onunla gurur duyuyorum.

IG: Closer gibi birkaç Türk oyuncu daha büyük bölgelerde başarılar elde etti. Bir süredir Türkiye'nin en büyük yıldızlarından biri olarak sizi bölgede tutan ne oldu?

Bolulu: Hem Closer'ın hem de Armut'un gerçekten iyi bir Dünya Şampiyonası performansı sergilediğin düşünüyorum. Bundan dolayı başka bir bölgeye gitmeye hazır olduklarını hissettim. 2019'da MSI'da çaylaktım. 2020'de de Dünya Şampiyonası'nda kötü bir performans sergiledim. Bunun oyun tarzım, şampiyon havuzum ve kişiliğimle çok ilgisi olduğunu düşünüyorum.

Hep kaynaklarımı diğer koridorlar için feda eden orta koridor oyuncusu oldum. Oyun üzerinde fazlaca etkim olmasına rağmen dışarıdan böyle görünmüyordu. Ama şu an hatalarımın farkındayım. Bu yıl bu hataların üstüne gitmek için havuzuma çok sayıda şampiyon ekledim ve genel olarak bir oyuncu olarak geliştim. Şu an herhangi bir bölgeden, herhangi birine karşı oynamaya gerçekten hazırım.

Dürüst olmak gerekirse beni Türkiye'de tutan geçtiğimiz yıllardaki performans düşüklüğüm olduğun düşünüyorum.

IG: LCS ya da LEC'ye katılmayı düşünüyor musunuz?

Bolulu: Evet, yani şu anda kendime bir oyuncu olarak çok daha fazla güveniyorum. Bir sonraki adımı atmaya gerçekten hazır olduğumu hissediyorum. Yani fırsat kendini gösterirse, benim için bir fırsat varsa, o adımı atmaya fazlasıyla hazırım.

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