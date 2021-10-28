Bolu Vali Vekili İlhan TURGUT'un

BOLU (Habermetre) - Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Aziz Türk Milletinin azim ve kararlılığıyla kazanmış olduğu Kurtuluş Savaşının milli irade olarak tecelli etmesi en büyük kazanımımızdır.

Aziz Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bağımsızlık mücadelesi vererek her türlü imkansızlığa ve yokluğa rağmen cansiperane vatan savunması yapmış ve Anadolu topraklarını ilelebet bizlere vatan kılmıştır.

Türk Milletinin Milli mücadele döneminden Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan destansı mücadelesi eşi benzeri görülmemiş zaferlerle tarihe damgasını vurmuştur.

Yurt içinden ve yurt dışından milli ve manevi değerlerimizi hedef alarak Cumhuriyetimize karşı yapılan millet iradesini ve demokrasiyi hiçe sayan darbelerde ve darbe girişimlerinde de yüce milletimiz demokrasisine, millet iradesine ve bağımsızlığına sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bizlere düşen; milli birlik ve beraberlik duygusuyla kazanılan onurlu mücadelemizin kahramanları aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan borcumuzun gereği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

İlhan TURGUT

Bolu Vali V.

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