BOLU (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Bolu Vali Vekili İlhan Turgut tebrikleri kabul etti.

Valilik Makamında yapılan tebrikata giriş programına Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Baro Başkanı Avukat Sabri Erhendekçi, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Saygılı, İlimizde görev yapan tüm Bakanlıkların İl Temsilcileri, Siyasi Parti İl Temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve basın mensupları katıldı.

Bolu Vali Vekili İlhan Turgut tebrikata katılanları tek tek kabul ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yıldönümü kutlamaları Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

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