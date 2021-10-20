Bolu'nun mantar florası orman teşkilatına anlatıldı

BOLU (AA) - Mikolog (mantar uzmanı) Jilber Barutçiyan, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile mantara ilgi duyanlara Bolu'da yetişen mantarları anlattı.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen "Bolu'nun Mantar Florası" seminerinde konuşan Barutçiyan, "hayvanlar yerse biz de yeriz" şeklinde yanlış bir inanış olduğunu vurguladı.

Mantara yönelik kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Barutçiyan, Bolu'da yetişen mantar çeşitleri ve toplanma şekilleri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı da seminerde konuşma yaptı.

Seminerin ardından orman teşkilatı personeli, etkinlik kapsamında sahada çalışma yürüttü.