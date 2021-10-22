Bolu güne yoğun sisle uyandı

BOLU (İHA) - Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sürücülerin güçlükle ilerlemesine sebep olan sis, havadan görüntülendi.

Bolu'da kent merkezi ve D-100 karayolu Bolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan evler sislerin içinde kaldı.

Yoğun sis D-100 karayolu Bolu geçişinde de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan yoğun sis havadan görüntülendi. - BOLU

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