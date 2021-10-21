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Bolu güne yoğun sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu güne yoğun sisle uyandı Bolu'da etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu.

BOLU (İHA) - Bolu güne yoğun sisle uyandı

Bolu'da etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi

BOLU - Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sürücülerin güçlükle ilerlemesine sebep olan sis havadan görüntülendi.

Bolu'da kent merkezi ve D-100 Karayolu Bolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan evler sislerin içinde kaldı.

Yoğun sis D-100 Karayolu Bolu geçişinde de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan yoğun sis havadan görüntülendi.

Bolu güne yoğun sisle uyandı

Bolu güne yoğun sisle uyandı

Bolu güne yoğun sisle uyandı

Bolu güne yoğun sisle uyandı

Bolu güne yoğun sisle uyandı

Bolu güne yoğun sisle uyandı
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