BOLU (İHA) - Bolu güne yoğun sisle uyandı

Bolu'da etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi

BOLU - Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sürücülerin güçlükle ilerlemesine sebep olan sis havadan görüntülendi.

Bolu'da kent merkezi ve D-100 Karayolu Bolu geçişinde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan evler sislerin içinde kaldı.

Yoğun sis D-100 Karayolu Bolu geçişinde de sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan yoğun sis havadan görüntülendi.