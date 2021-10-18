Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler
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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sis ve yağmur etkili oldu.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sis ve yağmur etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Karayolunda ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yağmur ve sis zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Bölgede öğle saatlerinden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Dağı'nda sis ve yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler
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