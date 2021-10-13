Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bölgede sağanak da aralıklarla etkisini gösteriyor.

Sürücüler, güzergahta yer alan sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sise karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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