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Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde yoğun sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlük yaşanıyor.

DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde yoğun sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlük yaşanıyor.

D-100 kara yolu Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bölgede sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yağışın da etkili olduğu bölgede görevli polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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