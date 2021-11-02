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Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor Yoğun sis sebebiyle Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Yoğun sis sebebiyle Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 5 metreye düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

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