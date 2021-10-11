Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da Narkotim ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan kişi tutuklandı.

BOLU (AA) - Bolu'da Narkotim ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik" şehir içinde çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada gözaltına alınan Recep T'nin (45) üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 15 parça halinde satışa hazır vaziyette 13,65 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Recep T, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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