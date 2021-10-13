Bolu'da üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınmaya başladı

BOLU (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli aşı Turkovac ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, Bolu'da alınmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TURKOVAC'ın Türkiye'nin hizmetine sunulduğu, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerli aşı için "Gönüllü Aşılama Merkezi" olarak Sağlık Bakanlığınca seçilen 41 merkezden biri olduğu kaydedildi.

Başvuruların e-Nabız üzerinden yapılacağı bildirilen açıklamada, ayrıntılı bilgiye "ALO 184" hattından ulaşılabileceği ifade edildi.