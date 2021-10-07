Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi - Haberler
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Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline, yangın önleme ve söndürme tedbirleri, deprem ile sel gibi acil durumlara hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verildi.

BOLU (AA) - Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline, yangın önleme ve söndürme tedbirleri, deprem ile sel gibi acil durumlara hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verildi.

Bolu Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde (AFAD) görevli uzman personel tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Aktaş Mahallesi'nde bulunan yerleşkesinde verilen eğitimde, afet durumunda soğukkanlılığı korumanın, zamanın ve bilinçli hareket etmenin önemine değinildi.

Eğitim sonunda uygulamalı yangın tatbikatı yapılırken, hatalı ve doğru davranışlar aktarıldı.

EBolu Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, eğitim ve tatbikatla olası acil durumlarda hazırlıklı olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitimlerin, can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedeflediğini aktaran Murat, "Eğitimler, olumsuz durumlara karşı da bir nevi hazırlık unsuru olarak hayati önem arz etmektedir. Bu yüzden afete her an hazır olmak adına bu eğitimler son derece önemlidir." dedi.

Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi

Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi

Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi

Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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