Bolu'da sıklaştırılan Kovid-19 tedbirleri vaka oranlarını düşürdü - Haberler
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Bolu'da sıklaştırılan Kovid-19 tedbirleri vaka oranlarını düşürdü

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Sağlık
Bolu'da sıklaştırılan Kovid-19 tedbirleri vaka oranlarını düşürdü

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılmasıyla vaka oranları düşüş eğilimine geçti.

BOLU (AA) - Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılmasıyla vaka oranları düşüş eğilimine geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka haritasındaki verilere göre, 18-24 Eylül'de her 100 bin kişide görülen vaka oranı 400,89 olan Bolu'da, 25 Eylül-1 Ekim'de 28,27 azalarak 372,62 olarak kayıtlara geçti. Bolu, böylece Türkiye'de vaka oranı düşen iller arasında ilk 25'e girdi.

Kentte aşılama çalışmaları da devam ediyor. 18 yaş üstü aşılanma hedef nüfusu yaklaşık 245 bin olan Bolu, 1. dozda yüzde 89, 2. dozda yüzde 74 ile Türkiye'deki iller arasında 31. sırada bulunuyor.

İlk doz aşıda mavi iller arasına giren kent, ikinci dozda mavi kategori hedefine çok yaklaştı.

Bolu Valiliği, kentte vaka yoğunluğunun düşürülmesi için maske, mesafe ve hijyen konusunda tedbirleri artırarak sürdürüyor.

Polis ekipleri, bu kapsamda toplu taşıt araçlarında, vatandaşların yoğun kullandığı alanlar ile kentin en işlek İzzet Baysal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe kontrollerine devam ediyor.

Ekipler, maske takmayanları uyararak maske dağıtımı da yapıyor.

Kent genelinde sıkı uygulanan Kovid-19 denetimleri sürecek.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

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