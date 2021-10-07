Bolu'da seyir halinde yanan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halinde yanan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halinde yanan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
İstanbul istikametine seyreden Nazım C. idaresindeki 54 ADY 828 plakalı otomobilin motor kısmında Yeniçağa mevkisinde yangın çıktı.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.