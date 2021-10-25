Bolu'da Sel Afetine Karşı Alınması Gereken Tedbirler Görüşüldü

BOLU (Habermetre) - Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında Bolu İlinde yaşanması muhtemel sel afetine karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda; İlimizde meydana gelebilecek muhtemel sel afetine ve buna bağlı tahribatın önlenmesine karşı alınabilecek önlemler görüşüldü.

Valilik Abant Toplantı Salonunda Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in başkanlığında yapılan toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Kürşat Bozkurt ve ilgili kurum ve kuruluş ile STK temsilcileri katıldı.

"AFETLERİN YARALARI SARILIYOR"

Özellikle son günlerde ülke genelinde yaşanan afetler dolayısıyla ilimizde de yaşanması muhtemel afetlere karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Son günlerde ülkemiz genelinde meydana gelen, maalesef hepimizi derinden üzen can ve mal kaybının yaşandığı orman yangınlarıyla sel afeti sonrası yaraların sarılması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili bakanlıklarımızın koordinesinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın da destekleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler.

"AFETLERE KARŞI TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Bizler de orman yangınları, sel olayları başta olmak üzere ilimizde yaşanması muhtemel afetlere karşı bütün ihtimalleri düşündük ve bu maksatla il genelinde afetlere karşı tedbirlerimizi artırdık.

"BOLULULAR ORMANLARINI KORUYOR"

Daha önceki toplantılarımızda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hali hazırda alınan ve alınması gereken ek tedbirleri görüştük. Bu çerçevede alınan kararların ve tedbirlerin uygulanması noktasında gerekli planlamamızı ve kamuoyu bilgilendirmelerimizi yaptık. Orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara hassasiyet göstererek ormanını koruyan Bolulu hemşehrilerimize ve bu kararların uygulanmasında görevli tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"SEL AFETİNE KARŞI İLGİLİ KURUM YETKİLİLERİ UYARILDI"

İlimizde yaşanması muhtemel bir sel afetinde can kaybı olmaması, vatandaşlarımızın sıfır yada en az hasarla afeti atlatmaları için ilimiz genelinde alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurum yetkililerine uyarılarda bulunan Vali Ümit, "Suyun hasar verme etkisini azaltmak amacıyla ilimiz genelinde sel afeti oluşabilecek yerlerde bulunan dere yataklarının yakınındaki orman emvali depoları ivedilikle kaldırılmalı ve orman alanlarındaki çöp, ağaç dalları temizlenmeli,

İl genelinde bulunan HİS ve HES göletlerinin bentleri gözden geçirilmeli,

Dere yataklarına ve kenarlarına yerleşim yapılmaması ve buralarda yerleşimin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı ve vatandaşlarımız bu konuda bilinçlendirilmeli,

Zamanla oluşabilecek tıkanmalara karşı yerleşim yerleri içinden geçen dere yataklarının ve drenaj kanallarının temizliği düzenli olarak yapılmalı ıslah edilmeli,

Sel tehlikesi bulunan eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, vatandaşlarımız da toprakla olan uygulamalarında toprağı teraslama şeklinde işlemeleri konusunda bilgilendirilmeli,

İmar ve ruhsatlardan sorumlu olan Belediyeler ve İl Özel İdaresi tarafından inşaat ruhsatı verilirken inşaatların su basman kotu yüksek tutulmalı,

Şehir içlerinde bulunan yağmur suyu kanallarının temizlik çalışmaları ve bakımları sürekli yapılmalı,

İlimizde daha önce meydana gelen sel afetine maruz kalan bölgelerde hali hazırda alınan ve uygulanmakta olan tedbirler tekrar gözden geçirilmeli, eksiklik tespit edilmesi halinde ek tedbirler alınmalı,

Dere üstlerindeki yapılar kaldırılmalı, aynı zamanda derelerin üzerinde bulunan yapılarının altından geçen boru hatları kaldırılmalı,

Tüm köy ve mahalle muhtarlarımız taşkın ve yangın konusunda çok daha duyarlı olmalı, köy içinde veya çevresinde bulunan derelerin daima temiz olması için ilgili kurumlarla iletişim içerisinde bulunmalı ve kontrollerini sürdürmeli, ayrıca evlerde çıkan yangınların büyük çoğunluğunun bacalardan ve ihtiyaca cevap vermeyen elektrik şebekelerinden kaynaklandığı göz önünde bulundurularak köy ve mahallelerinde vatandaşlarımızın eski olan elektrik şebekelerini gözden geçirmeleri ve aynı zamanda her yıl bacalarını ehil kişilere temizletmeleri hususunda köy ve mahalle sakinleri ile iletişim içerisinde olmalıdır" dedi.

"HER ZAMAN OLASI AFETLERE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Afetlere karşı ilimiz genelinde alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurum yetkililerini uyaran Vali Ümit, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın huzur içerisinde hayatlarını idame ettirmeleri için gerekli tedbirleri almak bizim öncelikli görevimizdir. Her zaman doğal afetlere hazırlıklı, duyarlı, bilinçli ve planlı olmalıyız. Kamu kurum ve kuruluşları olarak bu yönde çalışmalarımızı planlamalıyız ve gerekli koordinasyonu sağlamalıyız.

Değişen iklim ve yağış rejimine karşı Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi ve Belediyle Başkanlıkları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarımız çok daha duyarlı olmalı, idari ve teknik tedbirleri yerine getirmeliler" dedi.

Toplantı karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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