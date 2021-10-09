Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden İstanbul'a otomobille uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent sınırına girdiği belirlenen araç, Anadolu Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mehmet Can A. ve Celal A. (23) ile Emrah U. (26), işlemlerin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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