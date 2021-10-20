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Bolu'da ormanda mantar ararken kaybolan kişi bulundu

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da ormanda mantar ararken kaybolan kişi bulundu

Bolu'da mantar aramak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

BOLU (AA) - Bolu'da mantar aramak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi, Afad ve jandarma ekiplerince bulundu.

Dün öğle saatlerinde mantar aramak için Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana giden Murat Ç, yolunu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Murat Ç, ekiplerce yapılan çalışma sonucu akşam saatlerinde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Murat Ç, Karacasu Beldesi'ndeki evine götürüldü.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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