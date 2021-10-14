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Bolu'da okul servisi denetimleri sıklaştırıldı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da okul servisi denetimleri sıklaştırıldı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taşımalı eğitim gören okullara öğrenci taşıyan servisleri denetledi.

BOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taşımalı eğitim gören okullara öğrenci taşıyan servisleri denetledi.

Son günlerde okul servislerinin trafik kazalarına karışması üzerine denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, Alıçören Ortaokulu önünde kontrol noktası oluşturdu.

Durdurdukları öğrenci servislerini denetleyen ekipler, başta sürücü olmak üzere öğrencilerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.

Kadın jandarma personelleri ise öğrencilere emniyet kemerinin önemi ve salgın kuralları hakkında bilgi verdi.

Denetimlerde, evraklar ile araçlarda bulunması gereken "dur" lambası, okul servisi yazısı, yangın söndürme cihazı ve diğer ekipmanlar da kontrol edildi.

Kontroller sırasında bazı okul servisi sürücüleri, araçlarındaki yangın söndürme cihazını bulmakta ve çıkarmakta zorlandı.

Jandarma ekipleri, yangın söndürme cihazlarının kolay ulaşılabilir yerde olması gerektiği konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Bolu'da okul servisi denetimleri sıklaştırıldı

Bolu'da okul servisi denetimleri sıklaştırıldı

Bolu'da okul servisi denetimleri sıklaştırıldı

Bolu'da okul servisi denetimleri sıklaştırıldı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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