Bolu'da kadın yolcunun çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da kadın yolcunun çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da kadın yolcunun çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının çantasında 3 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının çantasında 3 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Otoyolda denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan doğuya giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki aramada, çantasında 3 bin 80 uyuşturucu hap bulunan kadın yolcu Ö.Ö. (25) gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kadınla irtibatlı olduğu ihtimali üzerine S.Y. (39) ve F.K'yi (26) de içinde bulundukları otomobilde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklandı.

Bolu'da kadın yolcunun çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Ali Palabıyık
Magazin Caner Cindoruk Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Aykut Kocaman Serdar Aziz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolu'da kadın yolcunun çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:37:19. #1.13#