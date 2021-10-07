Bolu'da kadın yolcunun çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının çantasında 3 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Otoyolda denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan doğuya giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki aramada, çantasında 3 bin 80 uyuşturucu hap bulunan kadın yolcu Ö.Ö. (25) gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kadınla irtibatlı olduğu ihtimali üzerine S.Y. (39) ve F.K'yi (26) de içinde bulundukları otomobilde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklandı.