Bolu'da kadın yolcunun çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
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Bolu'da kadın yolcunun çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da kadın yolcunun çantasından 3 bin 80 uyuşturucu hap çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının çantasında 3 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde bir kadının çantasında 3 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Otoyolda denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Doğu illerine giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki aramada, çantasında 3 bin 80 uyuşturucu hap bulunan kadın yolcu Ö.Ö. (25) gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, kadınla irtibatlı olduğu değerlendirilen S.Y. (39) ve F.K'yi (26) de içinde bulundukları otomobilde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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