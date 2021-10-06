Bolu'da gıda denetiminde 2 işletmeye 12 bin 154 lira ceza kesildi - Haberler
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Bolu'da gıda denetiminde 2 işletmeye 12 bin 154 lira ceza kesildi

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da gıda denetiminde 2 işletmeye 12 bin 154 lira ceza kesildi

Bolu'da yapılan gıda denetiminde 2 firmaya 12 bin 154 lira ceza uygulandı.

BOLU (AA) - Bolu'da yapılan gıda denetiminde 2 firmaya 12 bin 154 lira ceza uygulandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bulunan tesislerde denetim gerçekleştirildi.

İşletmelerin genel ve özel hijyen durumlarının, gıdaların hazırlanma, depolama ve satış koşullarının incelendiği denetimlerde 5996 sayılı kanuna aykırı faaliyet gösteren 2 işletmeye 12 bin 154 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmeleri adına şehirlerarası güzergahlarda yer alan tesislerde de düzenli olarak denetim gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu kapsamda otoyol üzerinde hizmet veren dinlenme tesislerinin market ve restoranları ile akaryakıt istasyonlarının market kısımları ile toplam 21 gıda işletmesine il müdürlüğümüz görevlileri tarafından resmi kontrol yapıldı." ifadesini kullandı.

Murat, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu'da gıda denetiminde 2 işletmeye 12 bin 154 lira ceza kesildi - Haberler
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