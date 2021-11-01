Bolu'da dün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu - Haberler
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Bolu'da dün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da dün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

Bolu'nun Mengen ilçesinde dün mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kadın, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde dün mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kadın, Afad ve jandarma ekiplerince bulundu.

Rüknettin köyü Kargalar Mahallesi'nde dün mantar toplamak için ormanlık alana giden Sultan Altınyurt'tan haber alamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Köylülerin ve jandarma arama kurtarma köpeği "Eyvan"ın desteğiyle çalışma başlatan ekipler, drone ile de aramaları sürdürdü.

Altınyurt, bir gün süren çalışmalar sonunda köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Yanıkdeğirmeni mevkisinde derenin içerisinde bulundu.

Jandarma komandolar, üşüyen kadını montlarıyla ısıtmaya çalıştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aile yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Bolu'da dün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

Bolu'da dün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

Bolu'da dün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

Bolu'da dün mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan kadın bulundu

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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