Bolu'da dereye devrilen otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'nun Gerede ilçesinde dereye devrilen otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
İSTANBUL (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde dereye devrilen otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Kübra Dikmen (24) idaresindeki 26 ADJ 121 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aktaş köyü mevkisinde yoldan çıkarak dereye devrildi.
Otomobil sürücüsü ile yanındaki Ozan Güder (28) hayatını kaybetti.
AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri