Bolu'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bolu'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bolu'da bir kişiyi tabancayla ayağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

BOLU (AA) - Bolu'da bir kişiyi tabancayla ayağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sağlık Mahallesi Okur Sokağı'nda ikamet eden A.Y, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla ayağından yaralanan A.Y, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli C.A. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

Bolu'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu'da bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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