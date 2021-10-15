Bolu'da bıçaklanan temizlik işçisi öldü

BOLU (AA) - Bolu'da bıçaklanan temizlik işçisi hastanede hayatını kaybetti, kaçtıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, gece saatlerinde çöp almak için Bahçelievler Mahallesi Karanfil Sokak'a giren belediyeye ait çöp kamyonundaki Turgay Kayaalp ile taksiyle yolculuk yapan M.K.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K.Ç. bıçakla Kayaalp'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kayaalp müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından D-100 kara yolunda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilen M.K.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.K.C'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Ölen temizlik işçisi için Bolu Belediyesi önünde tören düzenlendi

Öte yandan hayatını kaybeden belediye temizlik işçisi Turgay Kayaalp için Bolu Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törende Kayaalp'in yakınlarının yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri ve temizlik görevlileri yer aldı.