Bolu'da, 4 ev ve 2 samanlık yangında küle döndü - Haberler
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Bolu'da, 4 ev ve 2 samanlık yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bolu'da, 4 ev ve 2 samanlık yangında küle döndü

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen yangında 4 ev ile 2 samanlık yanarak küle döndü.

BOLU (İHA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen yangında 4 ev ile 2 samanlık yanarak küle döndü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Enseliler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Aslan'a ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Aslan'a ait evin bitişiğindeki 3 ev ile 2 samanlığa sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yanan evler ve samanlıklar tamamen kullanılamaz hale gelirken, samanlıkta bulunan bazı kanatlı hayvanlar telef oldu.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı köyde AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlattı. - BOLU

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