Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
100 kara yolunun Bolu kesiminde çekici, otomobil ve tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - D-100 kara yolunun Bolu kesiminde çekici, otomobil ve tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden Enes Y. idaresindeki 14 GE 955 plakalı çekici, Kuruçay mevkisinde Mehmet H'nin kullandığı 67 UB 259 plakalı otomobille çarpıştı.
Hızını alamayan çekici, akaryakıt istasyonunda park halindeki traktör yüklü 10 DT 408 plakalı tıra çarparak durabildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan Enes Y, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri