Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

BOLU (AA) - Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilik tarafından Anıt Park'ta düzenlenen törende, Vali Vekili İlhan Turgut, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Merdin Kışkan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Salgın nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde de tören yapıldı.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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