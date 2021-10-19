Bolu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

BOLU (Habermetre) - 19 Ekim Muhtarlar Günü, İlimizde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlandı.

Anıt Park'ta gerçekleşen törene Bolu Belediye Başkan Yardımcıları İsa Özcan ile Rasim Özdemir, Kutlama Komitesi Başkanı Bolu İdare ve Denetim Müdürü Kemal Özçelik, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ile Merkez ilçeye bağlı Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Etkinlikler kapsamında Kutlama Komitesi Başkanı Bolu İdare ve Denetim Müdürü Kemal Özçelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anıtpark'ta düzenlenen törende Saygı Duruşu'nda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Bolu Merkez ilçeye bağlı Köy ve Mahalle Muhtarları Bolu Valiliğini ziyaret ettiler.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Valilik Abant Toplantı Salonu'nda muhtarların katılımıyla gerçekleşen ziyarete Kutlama Komitesi Başkanı Bolu İdare ve Denetim Müdürü Kemal Özçelik, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ile Merkez ilçeye bağlı Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Ziyarette Bolu İdare ve Denetim Müdürü Kemal Özçelik, ziyaret anısına muhtarlar adına Bolu Vali Vekili İlhan Turgut'a çiçek takdim etti.

Muhtarlarla bir araya gelmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

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