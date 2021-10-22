Bolu'da 155 gölet 10 bin 823 hektar araziyi sulayacak

BOLU (AA) - Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Özel İdaresi imkanlarıyla yapılan ve yaklaşık 3 milyon 455 bin metreküplük su rezervi bulunan 155 göletle yaklaşık 10 bin 823 hektarlık alanda sulama projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüceer, meclis üyeleri ile Mudurnu'nun Öküzovası mevkisinde İl Özel İDaresi tarafından yapılan sulama ve yangın göletinde incelemelerde bulundu.

Çamyurdu ve Avdullar köyü muhtarlarının talebi üzerine 100 bin lira maliyetle yapılan göletin 23 bin metrekare alan kapsadığını dile getiren Yüceer, "Bu gölet hayvanların su içmesi ve sulama amacıyla kullanılabilecek. Köylülerimizin kullanabileceği tarımsal amaçlı sulama projesini de gerçekleştirilecek. Allah göstermesin bu bölgede olacak bir yangında söndürme göleti olarak da kullanılabilecektir." şeklinde konuştu.

Yüceer, Bolu genelinde bu ve buna benzer 155 gölet bulunduğunu aktararak, "Özel İdare imkanlarıyla yapılan 155 gölette yaklaşık 3 milyon 455 bin metreküplük su rezervimiz var. Bu göletlerde 347 proje üretilerek yaklaşık 10 bin 823 hektarlık alanda sulama projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda, geleceğimizin su ihtiyaçlarını öngörerek Özel İdare olarak profesyonel bir ekiple devasa bir de çalışma yaptık." dedi.

Bolu'da yapılan sulama ve gölet projelerinin öneminden de bahseden Yüceer, "Bolu'nun geleceğini kurtaracak ve Bolu'nun su olarak geleceği olan büyük projelerin bir kısmı yapıldı ve yapılacak. Bir kısmının takibine Devlet Su İşleri tarafından devam ediliyor. Özel İdaresi imkanlarıyla yaklaşık 45 bin metreküp su rezervine sahip Seben Taşlıyayla Göleti de Türkiye'de bir ilktir ve örnektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devrederek Seben Ovası sulama projesi yapıldı ve şu anda proje devam ediyor. Bu proje de İl Özel İdaresinin bu alanda yapmış olduğu devasa bir örnektir." ifadelerini kullandı.