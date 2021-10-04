Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi Açıklaması

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi Açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın Abant'ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah CHP bundan sonraki toplantılarını Abant'ta yapmaya devam eder." dedi.

BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın Abant'ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah CHP bundan sonraki toplantılarını Abant'ta yapmaya devam eder." dedi.

Özcan, düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin hafta sonu Abant'ta kampa girdiğini hatırlattı.

Toplantıda, milletvekillerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yasama faaliyetlerini değerlendirdiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Eksiklerini, doğru yaptıklarını değerlendiriyorlar. 27. dönem milletvekili olmam hasebiyle nezaket gösterip toplantıya bizi de davet ediyorlar. Çok şükür CHP orada kamp yapmaya başladıktan sonra FETÖ'cüler oradan elini ayağını çekti. Bu beni Bolu Belediye Başkanı olarak ziyadesiyle mutlu ediyor. Artık Abant, çok şükür ki FETÖ'cülerin yaptığı toplantılarla anılmıyor. Heyecanla izlediğim bir toplantı oldu. İnşallah CHP bundan sonraki toplantılarını Abant'ta yapmaya devam eder. Artık bir gelenek de oluştu. AK Parti Kızılcahamam'da, MHP Afyon'da yapıyor toplantılarını."

Özcan, "geçici sığınmacılar" ile ilgili söylediklerinin, bütün Türkiye'de nasıl yankı bulduğunu milletvekillerinin gittikleri illerdeki tespitlerinde söylediğini belirterek, "Net olarak anketlere de yansıyor. Halkın yüzde 85'i, 'Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor' diyor." ifadesini kullandı.

Katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmasına ilişkin özür dilediğini de anımsatan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın çağrısı üzerine, parti yetkilileri beni Disiplin Kuruluna verdi. Bunu şaşkınlıkla izliyorum. Ben bu partide ne açıklamalar yaptım, beni kimse disipline vermedi milletvekiliyken, il başkanıyken. Disiplin Kurulu her kararı verebilir. Uyarı cezası verebilir, ihraç kararı verebilir. O bizim mahkememizdir. Verilecek karara saygı duyacağım ama savunmamı da gidip yapacağım. Tecrübeli bir siyasetçi olarak girmemem gereken bir konuda açıklama yaptım. Bundan dolayı ne kadar yanlış yaptığımı görüp derhal özür diledim."

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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