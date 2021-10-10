Bolivya'da düşen askeri uçakta 6 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolivya'da düşen askeri uçakta 6 kişi öldü

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Bolivya'da düşen askeri uçakta 6 kişi öldü

BUENOS Bolivya'da sağlık çalışanlarını taşıyan askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Bolivya'da sağlık çalışanlarını taşıyan askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya Hava Kuvvetleri (FAB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Riberalta şehrinde, bir grup sağlık çalışanının Cobija şehrindeki aktarmalı bir ticari uçuşa yetişebilmesi için yapılan destek uçuşunda kazanın meydana geldiğini duyurdu.

Kalkıştan kısa süre sonra düşen Cesna C-206 model uçağın pilotu, yardımcı pilotu ve uçakta bulunan 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı verilen açıklamada, "Bu talihsiz kazanın sebebini belirlemek için, Bolivya Hava Kuvvetleri Havacılık Kaza Soruşturma Kurulu, gerekli soruşturmaları yürütüyor." ifadesine yer verildi.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy Deniz Akkaya Amelia Hamlin
Spor Muslera Kim Min-jae Fatih Terim Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolivya'da düşen askeri uçakta 6 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 01:29:29. #1.13#